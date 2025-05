LPI-SHL: Brand im Einfamilienhaus

Zella-Mehlis (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache kam ein Mann in der Nacht von Montag auf Dienstag (13.05.2025) mit seinem Wohnmobil von der Bahnhofstraße in Zella-Mehlis ab und prallte gegen einen Baum und eine Mauer. Der Rettungswagen brachte den Fahrer schwer verletzt ins Krankenhaus. Um das Wohnmobil kümmerte sich der Abschleppdienst. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

