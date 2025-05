LPI-SHL: Mit E-Scooter gestürzt

Reichenbach (ots) - Eine 36-jährige Autofahrerin fuhr am frühen Sonntagabend aus Reichenbach kommend auf die Landstraße in Richtung Floh-Seligenthal auf. Dabei übersah sie einen auf der Landstraße in Richtung Schmalkalden fahrenden vorfahrtsberechtigten 58-jährigen Fahrradfahrer und prallte mit ihm zusammen. Der Mann stürzte und verletzte sich schwer. Er kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Es entstand unfallbedingter Sachschaden. Rückfragen bitte an: ...

mehr