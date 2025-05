LPI-SHL: Radfahrer angefahren

Völkershausen (ots) - Ein 73-jähriger Autofahrer übersah Sonntagabend auf der Straße "Friedensplatz" in Völkershausen einen bevorrechtigten 68-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß durch den die 69-jährige Frau im Beiwagen des Motorrads leicht verletzt wurde. Der Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: ...

