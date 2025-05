Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autoscheibe zerstört

Zella-Mehlis (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zerstörte in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen die Seitenscheibe eines VW, der in der Industriestraße in Zella-Mehlis geparkt war. Ein Schaden von ca. 500 Euro entstand. Entwendet worden ist ersten Erkenntnissen nach nichts. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0119706/2025 bei der Polizei in Suhl zu melden.

