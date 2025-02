POL-BO: Tankstelle in Bochum überfallen - Kripo sucht Zeugen

Herne (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag, 14. Februar, in Herne sind zwei Personen verletzt worden. Gegen 14.10 Uhr war eine 56-jährige Autofahrerin aus Herne auf dem Hölkeskampring in Fahrtrichtung Castroper Straße unterwegs. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr sie trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich Sodinger Straße/Hölkeskampring ein. Hier kam es zur Kollision mit dem Pkw eines 48-jährigen ...

mehr