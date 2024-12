Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Stau Richtung Grenzübergang - Wendemanöver führt zu Unfall mit mehreren Beteiligten

Freiburg (ots)

Am Samstag, 07.12.2024, gegen 13:00 Uhr, ist es auf der B 27 im Bereich Jestetten/Lottstetten zu einem Unfall mit drei Beteiligten gekommen, nachdem eine Fahrzeuglenkerin auf der Fahrbahn wenden wollte. Eine 25jährige Pkw-Lenkerin befuhr die Bundesstraße in Richtung Grenzübergang zur Schweiz. Es herrschte Stau am Grenzübergang. Um den Stau zu umfahren, wendete sie auf der Fahrbahn. Dabei übersieht sie die im Gegenverkehr fahrende 32jährige Autofahrerin und den dahinter befindlichen 52jährigen Pkw-Lenker. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der 25-jährigen Wendenden mit beiden Fahrzeugen des Gegenverkehrs. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 60000 Euro. Die Fahrbahn musste gesperrt werden. Rettungskräfte und Feuerwehr waren im Einsatz. Die Fahrzeuge mussten geborgen werden.

