Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Zimmerbrand mit zwei Verletzten

Mainz (ots)

Am frühen Abend des heutigen Freitags, um kurz nach 17 Uhr, wurde die Feuerwehr Mainz in die Meixlerstraße im Stadtteil Mombach alarmiert. Bei Ankunft an der Einsatzstelle wurde festgestellt, dass es in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss zu einem Zimmerbrand gekommen war, den der Bewohner mithilfe eines Gartenschlauchs jedoch schon weitestgehend eigenständig abgelöscht hatte. Bei diesen Löschmaßnahmen atmeten der Bewohner und eine zweite, zur Hilfe gekommene Person, erhebliche Mengen Rauchgas ein, wodurch beide verletzt wurden. Beide Personen mussten zur weiteren Behandlung in ein Mainzer Krankenhaus verbracht werden. Durch einen Trupp der Berufsfeuerwehr unter Atemschutz wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt, sowie das betroffene Zimmer mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Hierbei wurden mehrere Stellen der Wand und der Decke geöffnet, um eventuelle Glutnester ausschließen zu können. Zusätzlich wurde die Wohnung mit einem Überdrucklüfter vom Rauch befreit. Nach etwa anderthalb Stunden war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Durch den Einsatz kam es zu Verkehrsbehinderungen in der Hauptstraße, Meixlerstraße und Dietzestraße. Die Feuerwehr Mainz rät dringend dazu, dass eigene Löschversuche nur dann durchgeführt werden sollen, wenn eine Gefährdung der eigenen Gesundheit und des eigenen Lebens ausgeschlossen ist. Ist ein Brand hierzu schon zu weit fortgeschritten, so bringen Sie sich und andere in Sicherheit, alarmieren die Feuerwehr über den Notruf 112 und weisen die Feuerwehr in die Lage ein.

Im Einsatz waren neun Einsatzbeamte der Berufsfeuerwehr mit drei Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug, sowie die Polizei mit einem Streifenwagen.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell