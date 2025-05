Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2505101

Ratingen / Langenfeld / Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Ratingen ---

Am Mittwochmorgen, 21. Mai 2025, kam es in Ratingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 10:45 war der Fahrer eines Kleinkraftrads Suzuki GSF600 in Richtung Essen auf der Essener Straße unterwegs. In einer Kurve musste er nach eigenen Angaben einem entgegenkommenden Motorrad ausweichen, kam deshalb von der Fahrbahn ab und stürzte.

Der unbekannte Motorradfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den gestürzten Kradfahrer zu kümmern und sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. An der Suzuki entstand nach vorläufiger Schätzung ein Sachschaden von 1.400 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Mittwochmittag, 21. Mai 2025, kam es in Langenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Fußgänger leicht verletzt wurde.

Gegen 13:10 Uhr war ein 76-jähriger aus Düsseldorf-Garath auf der Solinger Straße/Johannesstraße auf dem Gehweg unterwegs, als ein Kleinkraftrad ihm mit dem Vorderrad über den Fuß fuhr. Der Fußgänger wurde dabei leicht verletzt. Der Fahrer des Kleinkraftrads entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Er wird wie folgt beschrieben: Über 80 Jahre alt, mit kräftiger Statur. Er trug einen schwarzen Sturzhelm und eine schwarze Motorradjacke.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Bereits am Montagvormittag, 19. Mai 2025, wurde in Hilden ein Auto bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Zwischen 8:45 Uhr und 10 Uhr parkte ein schwarzer Ford Focus in der Schulstraße ordnungsgemäß links der Fahrbahn in einer Parkbucht. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte den Ford am rechten Front- und Heckstoßfänger sowie an Außenspiegel und Radkasten, ohne dass sich der Fahrer um eine Schadensregulierung kümmerte. Nach vorläufiger Schätzung beläuft sich der Schaden auf circa 3.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

