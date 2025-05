Polizei Mettmann

POL-ME: Motorradfahrer bei Abbiegeunfall schwer verletzt - 2505099

Hilden (ots)

Am Mittwoch, 21. Mai 2025, verunglückte in Hilden ein Motorradfahrer an der Kreuzung Nordring/Gerresheimer Straße und wurde dabei schwer verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 7 Uhr befuhr ein 32-jähriger Solinger mit seiner Honda CB600 den Nordring. An der Kreuzung Gerresheimer Straße wollte er in Fahrtrichtung Gerresheim abbiegen, musste verkehrsbedingt aber anhalten. Beim erneuten Anfahren kam er mit dem Motorrad ins Schleudern, stürzte und kollidierte mit einem vor ihm fahrenden Opel Movano.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Sturz schwer verletzt und von der Besatzung eines herbeigerufenen Rettungswagens versorgt. Seine Maschine war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden von geschätzt 10.500 Euro.

