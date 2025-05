FW Datteln: Dachstuhlbrand

Feuerwehr Datteln

Am gestrigen Freitag wurde die Feuerwehr Datteln gegen 17:45Uhr mit dem Einsatzstichwort Wohnungsbrand zur Telemannstrasse im Hagemer Feld alarmiert. Die ersten Fahrzeuge konnten die Einsatzstelle auf Grund der Rauchentwicklung auf Sicht anfahren. Nach der ersten Erkundung durch den stellv. Leiter der Feuerwehr stellte sich heraus, dass es sich um einen Brand außerhalb eines Hauses handelte. Die Flammen hatten sich bereits an der Fassade des Hauses in den Dachstuhl ausgebreitet. Da die Dachkonstruktion im Bereich der oberen Wohnung nicht, und der Dachboden nur durch eine klappbare Bodentreppe erreichbar war, waren Löscharbeiten im Innenangriff nicht möglich. Das Feuer wurde von außen mit zwei C- und einem B-Rohr bekämpft. Teile der Dacheindeckung mussten entfernt werden. Die Nachlöscharbeiten wurden durch die Verkleidung im Dachgeschoss mit Gipsplatten erheblich erschwert. Im Einsatz waren 30 Fm (SB) der hauptamtlichen Wache, der Löschzüge 2 und 3 sowie 6 Kollegen des Rettungsdienstes aus Datteln und Castrop-Rauxel und zwei Notärzte. Den Grundschutz für das Stadtgebiet stellte während der gesamten Einsatzzeit der Löschzug Horneburg sowie Kräfte der Löschzüge 2 und 3 die sich zu einem Lehrgang an der Feuer- und Rettungswache befanden, sicher. Bei dem Einsatz wurde ein Feuerwehrmann der hauptamtlichen Wache verletzt. Über die Brandursache können wir keine Angaben machen. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben. (th)

