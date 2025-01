Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, B31, Lkr. Konstanz) Radlader rutscht Abhang hinunter und kippt um - 18-Jähriger schwer verletzt (28.01.2025)

Stockach, B31 (ots)

Schwere Verletzungen hat ein junger Mann bei einem Unfall auf dem Radweg neben der Bundesstraße 31 zwischen Stockach und Ludwigshafen. Im Rahmen von Hangabsicherungsarbeiten fuhr ein 18-Jähriger mit einem Radlader rückwärts auf dem gesperrten Radweg. Dabei geriet das Fahrzeug in den Grünstreifen, rutschte in der Folge einen Abhang hinunter und kippte unten angekommen schließlich um. Ein Arbeitskollege der den Unfall beobachtete, schlug die Frontscheibe des Radladers ein und befreite den schwer verletzten 18-Jährigen. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. An der Arbeitsmaschine entstand ein Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

