POL-ME: Zweimaliger versuchter Einbruch in Juweliergeschäft - Polizei fasst Tatverdächtigen - 2505100

Ratingen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, 22. Mai 2025, konnte die Polizei einen Tatverdächtigen stellen, dem vorgeworfen wird, zuvor gleich zweimal versucht zu haben, in ein Juweliergeschäft in Ratingen einzubrechen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Um 3:10 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie ein junger Mann versuchte, die Scheibe des Geschäfts in der Bahnstraße mit Steinen einzuwerfen und dann wegrannte. Die Frau reagierte richtig, indem sie umgehend die Polizei alarmierte. Die anschließende Fahndung, bei der auch ein Personenspürhund eingesetzt wurde, verlief zunächst noch erfolglos.

Gegen 4:50 Uhr wurden die Beamten dann jedoch erneut alarmiert, diesmal durch den Eigentümer des Juweliergeschäfts, der sich aufgrund des zuvor versuchten Einbruchs noch in den Räumlichkeiten aufhielt. Er gab an, dass der Täter wieder versucht habe, die bereits beschädigte Schaufensterscheibe durch Fußtritte und mit einem Stock zu zerstören. Er habe den Mann angesprochen, der daraufhin in Richtung Karl-Theodor-Straße geflüchtet sei.

Während der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung trafen die Ratinger Polizisten auf einen dringend tatverdächtigen 17-Jährigen aus Guinea. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und zur Wache gebracht. Nach dem Abschluss erster polizeilicher Maßnahmen wurde der 17-jährige in Ratingen gemeldete Jugendliche entlassen. Er sieht sich nun mit einem entsprechenden Verfahren konfrontiert. Durch den Einbruchsversuch entstand am Juweliergeschäft ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 8.000 Euro.

