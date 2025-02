Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht nach Einkauf im Supermarkt - Zeugen gesucht

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwoch, den 26.02.2025, gegen 09.45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Jacobstraße in Winnweiler zu einer Unfallflucht. Der Fahrer eines grauen PKW Volvo stellte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarktes ab und ging in das Geschäft zum Einkaufen. Als er ca. zehn Minuten später zu seinem Fahrzeug zurück kam, stellte er an der hinteren Stoßstange einen Streifschaden fest. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Der Verursacher ist nicht bekannt und hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei Rockenhausen sucht Zeugen, die möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen in zeitlicher und örtlicher Nähe gemacht haben. Meldungen bitte an Telefon 0631 369-14699 oder Email pirockenhausen@polizei.rlp.de /DSI

