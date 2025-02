POL-PDKL: Mit 100 km/h durch Katzweiler

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - Unbekannte haben im Februar in der Rognacallee wiederholt ein öffentliches Bücherregal "geplündert" und die dort ausgelegten Bücher in den nahegelegenen Langenwaldbach geworfen. Das Bücherregal befindet sich seit einigen Monaten in einer in der Rognacallee stehenden Telefonzelle, die ein Geschenk der französischen Gemeinde war. Die erste Tat ereignete sich vor dem 12.02.2025, ...

mehr