POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots) - Am 09.05.2024 ereignete sich in dem Zeitraum von ca. 22:30 Uhr bis 23:10 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht in der am Sportzentrum in Homburg Erbach, Grünewaldstraße. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug (vermutlich weißer VW Golf) streifte beim Ein-/Ausparken den auf dem dortigen Parkplatz abgestellten blauen VW Golf mit Homburger Kreiskennzeichen im Frontbereich. Durch die ...

