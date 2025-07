Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung: Borken schwerer Verkehrsunfall auf der Kreuzung Otto-Hahn-Straße

Ahauser Straße

Borken (ots)

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 26jährige Borkenerin mit ihrem Pkw die Ahauser Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. An der Kreuzung Ahauser Straße / Langenkamp / Otto-Hahn-Straße beabsichtigte sie nach links in den Langenkamp abzubiegen. Auf Grund eines entgegenkommenden Radfahrers musste sie im Kreuzungsbereich warten. Ein 27jähriger Borkener befuhr zeitgleich mit seinem Kraftrad die Ahauser Straße stadteinwärts. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der Kradfahrer lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Die Unfallaufnahme vor Ort ist abgeschlossen und die Unfallstelle ist wieder freigegeben.

Leitstelle der Polizei Borken, Stephan Reckmann, Telefon 02861-900-4200

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell