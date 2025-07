Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Firma eingebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Schlavenhorst;

Tatzeit: zwischen 08.07.2025, 18.30 Uhr, und 09.07.2025, 05.25 Uhr;

In eine Firma in Bocholt eingedrungen sind bislang Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür und gelangten so in das Objekt an der Straße Schlavenhorst. Im Inneren durchwühlten sie diverse Räume und Schränke. Ob sie etwas erbeuteten, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (ms)

