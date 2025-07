Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Baumaterial und Werkzeug entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Mussumer Straße;

Tatzeit: zwischen 08.07.2025, 21.00 Uhr, und 09.07.2025, 06.30 Uhr;

Diverse Baumaterialien und Werkzeuge entwendet haben bislang Unbekannte in Bocholt. Um an ihre Beute zu gelangen, verschafften sie sich in der Nacht zu Mittwoch Zugang zu einem Rohbau an der Mussumer Straße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell