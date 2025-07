Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Zukunft im Einsatz - Polizeianwärterinnen und -anwärter begleiten Streifendienst

Borken (ots)

Am vergangenen Montag begrüßte der Abteilungsleiter Polizei, Leitender Polizeidirektor Paul Albers, 47 Nachwuchskräfte in der Borkener Schönstatt-Au. Aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern wird in den kommenden Wochen möglicherweise etwas auffallen: In einigen Streifenwagen der Polizei sitzen nicht wie gewohnt zwei, sondern drei Schutzleute. Der Grund dafür ist erfreulich - der Polizeinachwuchs zeigt Präsenz. Polizeianwärterinnen und -anwärter begleiten erfahrene Einsatzkräfte auf Streife und sammeln dabei wichtige Praxiserfahrungen im Rahmen ihrer Ausbildung.

"Die dritte Uniform im Wagen steht für Ausbildung, Engagement und Zukunft", so Albers. "Unsere Anwärterinnen und Anwärter tragen die gleiche Uniform wie ihre Kolleginnen und Kollegen - das ist ein deutliches Signal: Sie sind Teil des Teams. Die Uniform vermittelt von Beginn an Vertrauen, Identität und Verantwortungsbewusstsein."

Im Streifenwagen sind die Rollen klar definiert: Ein erfahrener Ausbilder oder eine erfahrene Ausbilderin, offiziell Tutor oder Tutorin genannt, begleitet den Nachwuchs individuell durch die Praxisphase. Eine dritte, ebenfalls erfahrene Einsatzkraft vervollständigt das Team. So wird sichergestellt, dass sowohl die Qualität der Ausbildung als auch die Einsatzfähigkeit Hand in Hand gehen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Verständnis, falls es im Rahmen dieser begleiteten Einsätze zu kleinen Verzögerungen oder Rückfragen kommt. Für die jungen Beamtinnen und Beamte ist diese Phase ein zentraler Bestandteil ihrer Ausbildung - und somit eine wichtige Investition in die Sicherheit von morgen.

"Wir freuen uns, dass wieder motivierter Nachwuchs den Weg in den Polizeidienst findet", so der Abteilungsleiter. "Mit einem erfahrenen Tutor an ihrer Seite sammeln unsere Anwärterinnen und Anwärter wertvolle Erfahrungen im realen Einsatz - das stärkt nicht nur ihre Kompetenz, sondern auch die Qualität unseres gesamten Dienstes."

