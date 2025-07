Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Erneuter Einbruch in Tankstelle

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Dinkellandstraße;

Tatzeit: 09.07.2025, 02.05 Uhr;

Erneut in eine Tankstelle eingedrungen sind bislang Unbekannte in Stadtlohn. In der Nacht zu Mittwoch verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu dem Objekt an der Dinkellandstraße und durchwühlten den gesamten Kassenbereich. Die Einbrecher erbeuteten wiederholt eine unbestimmte Anzahl an Zigaretten. Die Täter hatten ihre Gesichter bei der Tatausführung vermummt und flüchteten im Nachgang mit einem schwarzen Pkw, vermutlich einem Audi A3. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell