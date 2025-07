Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallbeteiligter gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Ochtruper Straße/Düppelstraße;

Unfallzeit: 08.07.2025, 16.10 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitten hat ein 44-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Gronau. Der Mann war am Dienstagnachmittag mit seinem Pedelec aus Richtung Ochtrup kommend auf der Ochtruper Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Düppelstraße beabsichtigte er gegen 16.10 Uhr seinen Weg geradeaus über die Grünlicht zeigende Ampel fortzusetzen. Der Fahrtweg des Gronauers wurde durch den Abbiegevorgang eines Pkw unterbrochen. Dieser war zuvor in gleicher Fahrtrichtung unterwegs und bog an der Ampel rechts ab. Der Radfahrer musste stark bremsen und stürzte infolgedessen. Bei dem Kfz handelt es sich um einen grauen Pkw mit ST-Kennzeichen und einachsigem Anhänger. Der Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Düppelstraße fort. Er und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell