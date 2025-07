POL-BOR: Reken - Diesel entwendet

Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Dinkellandstraße; Tatzeit: 09.07.2025, 02.05 Uhr; Erneut in eine Tankstelle eingedrungen sind bislang Unbekannte in Stadtlohn. In der Nacht zu Mittwoch verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu dem Objekt an der Dinkellandstraße und durchwühlten den gesamten Kassenbereich. Die Einbrecher erbeuteten wiederholt eine unbestimmte Anzahl an Zigaretten. Die Täter hatten ihre Gesichter ...

