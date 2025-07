Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Trickdiebe entwenden Notruf-Armband

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Gildehauser Straße;

Tatzeit. 07.07.2025, 11.30 Uhr;

Ein Notruf-Armband entwendeten dreiste Trickdiebe in Gronau. Ein älterer Mann aus Gronau war am Montagmittag zu Fuß auf dem Gehweg der Gildehauser Straße unterwegs, als neben ihm ein dunkelblauer Pkw mit einem männlichen Fahrer hielt. Aus dem Fenster heraus habe die Beifahrerin nach dem Weg in die Niederlande gefragt. Daraufhin stieg die Dame aus und steckte dem Geschädigten einen goldenen Ring an. Der Gronauer gab den Ring unverzüglich wieder ab und die Täter flüchteten in Richtung Niederlande. Er bemerkte erst einige Stunden später, dass sein Notruf-Armband, welches insbesondere ältere Menschen tragen, um im Falle eines Unfalls über einen roten Knopf einen Notruf absetzen können, gestohlen wurde.

Die Täterin kann wie folgt beschrieben werden: Die Dame war etwa 1,65m groß, hatte schwarze lange Haare zu einem Zopf und sprach gebrochenes Deutsch. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau, Tel. (02562) 9260.

Die Polizei warnt eindringlich vor Trickdieben. Lassen Sie sich auf offener Straße nicht in Gespräche mit Unbekannten verwickeln. Diebe schaffen sich oftmals mit übertriebenen Dankesgesten und Umarmungen entsprechende Tatgelegenheiten. Halten Sie deshalb Abstand und seien sie misstrauisch, wenn Fremde körperliche Nähe suchen oder Ihnen unerwartet Gegenstände überreichen. (ts)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell