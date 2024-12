Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stehlen Dieselgenerator

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte in die Kellerräume eines Vereins an der August-Bebel-Straße ein. Die Täter entkamen mit ihrer Beute.

Am Montagmorgen, 09.12.2024, bemerkten Mitarbeiter eines Vereins einen Einbruch in ihren Keller an der August-Bebel-Straße, in Höhe der Brandenburger Straße. Nach dem aktuellen Kenntnisstand liegt der Tatzeitraum zwischen 15:00 Uhr am Freitag, 06.12.2024, und 09:00 Uhr am Montag. Der oder die Täter stahlen einen Dieselgenerator und flüchteten dann in eine unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch oder zu Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

