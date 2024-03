Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Erfolgreicher Kettensägenlehrgang für unsere Einsatzkräfte

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

An den letzten zwei Wochenenden fand die Ausbilundg unserer Kameradinnen und Kameraden an der Motorkettensäge statt. Feuerwehrspezifische Besonderheiten wie "sägen bei Dunkelheit, bei Wind, aus dem Drehleiterkorb heraus oder unter Einsatz des Rüstwagens und seiner Hebezeuge" wurde in der Theorie und Praxis den Teilnehmern vermittelt. Unser Kamerad Dirk Jürgens und sein Ausbilderteam von der Feuerwehr Bergkamen leitete den Lehrgang. Wir freuen uns 10 neue Kettensägenbediener in unseren Reihen begrüßen zu dürfen! HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH an Alle die den Lehrgang erfolgreich abgeschlossen haben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell