Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0145--Einbrecher stehlen Schulcomputer--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehe, Vorkampsweg Zeit: 4.3.25, 19 Uhr bis 5.3.25, 6 Uhr

Von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in Horn-Lehe in ein Schulgebäude ein und entwendeten mehrere Computer. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Einsatzkräfte wurde am frühen Mittwochmorgen zu einem Gymnasium am Vorkampsweg in Lehe gerufen. Der Hausmeister hatte eine zerstörte Scheibe bemerkt. Hier waren die Täter unbemerkt in das Gebäude gelangt und hatten 34 Rechner aus einem PC-Arbeitsraum gestohlen. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: "Wer hat in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochfrüh in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

