Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0142--Polizei löst schwierige Bedrohungslagen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Huchting, OT Sodenmatt, Langlütjensand Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Woltmershauser Straße Zeit: 5.3.25

Zwei mit Messer bewaffnete Menschen lösten am Mittwoch in Huchting und Woltmershausen Polizeieinsätze aus. Sie konnten von alarmierten Einsatzkräften überwältigt werden. Beide Personen verhielten sich psychisch auffällig und wurden entsprechend begutachtet.

Die Polizei wurde gegen 18 Uhr zunächst in eine Wohnung am Langlütjensand gerufen, nachdem sich der ehemalige Partner einer Bewohnerin gewaltsam Zutritt verschafft hatte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, nahm er ein langes Küchenmesser drohend an sich. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Anruferin mit ihren Kindern bereits in ein Nebenzimmer geflüchtet und eingeschlossen. Da der Eindringling auf die Ansprache das Messer fallen zu lassen, nicht reagierte, drohten die Polizisten einen Schusswaffengebrauch an. Erst dann ließ der 30-Jährige das Messer fallen. Der Mann wurde am Boden fixiert und ihm wurden Handfesseln angelegt. Er wurde dem sozialpsychiatrischen Dienst zur Begutachtung zugeführt.

Am späten Abend rückten Einsatzkräfte dann zu einem Einsatz nach Woltmershausen aus. Dort war ein alkoholisiertes Paar in einer Wohnung an der Woltmershauser Straße in einen lautstarken Streit geraten. Die Auseinandersetzung eskalierte schließlich derart, dass die Frau mehrfach mit einem Messer auf ihren Partner losging und ihn dabei an der Hand verletzte. Als die Polizei eintraf, mussten die Einsatzkräfte erst Reizgas einsetzen und den Schusswaffengebrauch androhen, bis die 46-Jährige das Messer wegwarf. Im Anschluss ließ sie sich widerstandslos festnehmen. Sie und ihr 39 Jahre alter Freund wurden vor Ort von Rettungskräften mit leichten Verletzungen versorgt. Im Anschluss wurde die Frau in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell