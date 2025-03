Polizei Bremen

POL-HB: Nr. 0140 --Durchsuchungen in Bremen und Niedersachen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen, Osterholz-Scharmbeck, Ritterhude Zeit: 05.03.2025

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Bremen und der Polizei Bremen wegen des gewerbsmäßigen Handels mit Kokain wurden heute mehrere Durchsuchungen in der Hansestadt Bremen sowie in Osterholz-Scharmbeck und in Ritterhude durchgeführt. Dabei kamen auch Spezialkräfte zum Einsatz.

Die Objekte von vier Tatverdächtigen im Alter von 21, 27, 29 und 42 Jahren wurden durchsucht. Ziel der Maßnahmen war das Auffinden von Beweismitteln. Die Ermittlungen richten sich gegen eine mutmaßlich organisierte Tätergruppe, die im Verdacht steht, überregional mit Kokain zu handeln.

Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittler umfangreiches Beweismaterial sicher, darunter elektronische Datenträger, Schusswaffen, Munition und Betäubungsmittel. Zudem wurden Bargeldbestände sichergestellt, die mutmaßlich aus Drogengeschäften stammen.

Drei der Tatverdächtigen wurden zur erkennungsdienstlichen Behandlung ins Präsidium gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Für weitergehende Auskünfte steht die Staatsanwaltschaft Bremen zur Verfügung.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell