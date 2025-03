POL-HB: Nr.: 0138--Polizei zieht Raser aus dem Verkehr

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Herdentorsteinweg Zeit: 01.03.2025, 04:30 Uhr In der Nacht von Freitag auf Samstag nahmen Einsatzkräfte in der Bahnhofsvorstadt einen 26 Jahre alten Mann fest. Er ist verdächtig, mehrere Autos aufgebrochen zu haben. Gegen 04:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte in den Herdentorsteinweg gerufen. Vor Ort trafen sie auf zwei Zeugen, die den 26-Jährigen festhielten. In ...

