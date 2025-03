Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0141 --Polizist gibt Warnschuss ab--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Kirchheide Zeit: 05.03.2025, 04:40 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bedrohte ein 35-Jähriger in Vegesack Einsatzkräfte mit einem Messer. Ein Polizist musste einen Warnschuss abgeben. Verletzt wurde niemand.

Gegen 04:40 Uhr wurden Einsatzkräfte aufgrund einer Person mit Messer in die Straße Kirchheide gerufen. Vor Ort traf eine Streifenwagenbesatzung auf den 35 Jahre alten Mann, der unvermittelt anfing, mit einem Messer massiv auf das Auto einzustechen. Weiterhin versuchte er mehrfach die Türen zu öffnen. Hinzugerufene Kräfte sicherten den Bereich ab und versuchten den Mann wiederholt dazu zu bewegen, das Messer wegzulegen. Der 35-Jährige reagierte auf eine Vielzahl von Ansprachen nicht und lief immer wieder bedrohlich und schnell auf die Polizisten zu, so dass letztendlich ein Warnschuss abgegeben werden musste. Auch jetzt ließ der Mann nicht ab. Erst nach einer weiteren Androhung des Schusswaffengebrauchs legte er das Messer weg und ließ sich festnehmen. Anschließend wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

