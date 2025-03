Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0143 --Vermummte ziehen durchs Viertel--

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Am Dobben/Ostertorsteinweg Zeit: 05.03.2025, 21:40 Uhr

Am späten Mittwochabend lief eine Gruppe von 30 bis 40 vermummten Personen durch das Ostertor. Dabei wurden unter anderem Müllcontainer in Brand gesetzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:40 Uhr meldeten Zeugen über den Notruf der Polizei, dass die Gruppe durch das Viertel ziehen und dabei Parolen rufen und Pyrotechnik zünden würde. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte mehrere brennende Müllcontainer vor. Die vermummten Personen hatten sich bereits entfernt. Hinzugerufenen Kräfte der Feuerwehr löschten die Brände, durch die Schäden an der Straße entstanden. Verletzt wurde niemand. Mehrere Passanten gaben an, dass die Gruppe unter anderem Parolen, wie "Free Maja" skandierte und ein Transparent mit der Aufschrift "Antifa bleibt militant" mit sich führte. Die Polizisten fertigten Strafanzeigen wegen schweren Landfriedensbruchs und Sachbeschädigung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Weitere Zeugenhinweise, insbesondere auch Videoaufnahmen oder Fotos der Tat nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

