Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0144 --Gefährlicher Eingriff in Blockdiek--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Osterholz, OT Blockdiek, Mülheimer Straße Zeit: 05.03.25, 20.40 Uhr

Unbekannte platzierten am Mittwochabend in Blockdiek einen Einkaufswagen auf den Gleisen. Eine Straßenbahn kollidierte mit dem Hindernis, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei Bremen ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht Zeugen.

Ein 35-jähriger Straßenbahnfahrer fuhr in Richtung Bahnhof Mahndorf. Zwischen den Haltestellen Erkelenzer Straße und Mülheimer Straße sah er auf einmal den Einkaufswagen auf den Schienen und bremste sofort ab. Hierbei kam kein Fahrgast zu Fall. Der Einkaufswagen wurde durch den Zusammenstoß zerstört und verkeilte sich unter der Tram. Er konnte erst nach mehreren Stunden gelöst werden. Für die Dauer der Bergung wurde der Schienenverkehr gesperrt. Die Straßenbahn wurde ebenfalls beschädigt. Eine genaue Überprüfung erfolgt in der betriebseigenen Werkstatt.

Zeugen, die rund um die Mülheimer Straße verdächtige Beobachtungen haben, melden sich bitte bei der Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 362-14850.

