POL-PDLD: Verkehrsunfallstatistik 2024 - Polizeiinspektion Wörth am Rhein

Im Auswertezeitraum 2024 wurden insgesamt 2063 Verkehrsunfälle im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Wörth am Rhein registriert. Dies stellt einen Rückgang um 23 Verkehrsunfälle im Vergleich zum Vorjahr dar. Im Jahr 2024 ereignete sich kein Verkehrsunfall infolgedessen sich eine Person tödlich verletzte. Bei der Gesamtzahl der schwerverletzten Personen ist gegenüber dem Vorjahr eine Reduktion um 27,45% auf 37 schwerverletzte Personen festzustellen. Ebenso minimierte sich die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Kindern um 50% auf 13 Verkehrsunfälle. Hingegen ist ein Anstieg der Verkehrsunfälle mit Personenschaden um 4,94% auf 255 Verkehrsunfälle zu verzeichnen. Weiterhin stieg die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung von "Jungen Fahrenden" (18 bis 24 Jahre) um 6,53% auf 375 Verkehrsunfälle. Im Jahr 2024 ergaben sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Wörth am Rhein insgesamt 5774 Verfolgungsmaßnahmen (Strafanzeigen, Ordnungswidrigkeitenanzeigen, Verwarnungen sowie Mängelberichte) zur Verkehrsunfallbekämpfung, was gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um 1141 Verfolgungsmaßnahmen (+24,63%) bedeutet. Dementsprechend werden die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der Polizeiinspektion Wörth am Rhein auch in der Zukunft Verfolgungsmaßnahmen in Form von Verkehrsüberwachung, Verkehrskontrollen sowie der Beobachtung des Verkehrsraums zwecks der Verhinderung von Verkehrsunfällen ergreifen. Weitere Informationen zur Verkehrsunfallstatistik 2024 der Polizeiinspektion Wörth am Rhein finden Sie unter https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-rheinpfalz/unsere-dienststellen/polizeidirektion-landau/polizeiinspektion-woerth.

