Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jugendliche entwenden Bauchtasche - Zeugen gesucht

Wörth am Rhein (ots)

Am Mittwochabend gegen 18 Uhr wandte sich ein 55-Jähriger am Bahnhof in Wörth am Rhein an die Polizei und gab an, dass er ausgeraubt wurde. Im Bereich des Bahnsteigs kam es zwischen dem Mann und einer fünfköpfigen Gruppe Jugendlicher zu einem Gespräch. Während des Gesprächs wurde dem Mann eine Bauchtasche entrissen und die Jugendlichen flüchteten anschließend. Die Schadenssumme liegt im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, welche im benannten Zeitraum im Bereich des Bahnhofs in Wörth, sowie den umliegenden Straßen verdächtige Wahrnehmungen oder die Jugendgruppe gesichtet haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

