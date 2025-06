Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall in Witten: Kradfahrer (75) wird schwer verletzt

Witten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 13. Juni, in Witten ist ein 75-jähriger Kradfahrer aus Dortmund schwer verletzt worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr eine 65-jährige Wittenerin gegen 10.15 Uhr mit ihrem Pkw die Dortmunder Straße stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 51 beabsichtigte sie, nach links in eine Einfahrt abzubiegen. Ein ihr entgegenkommender Pkw hielt an, um ihr das Abbiegen zu ermöglichen. Daraufhin bog die Wittenerin in die Einfahrt ein.

Zur gleichen Zeit näherte sich auf der Gegenfahrbahn ein entgegenkommender 75-jähriger Kradfahrer, der an den wartenden Fahrzeugen vorbeifuhr. Dabei kam es zur Kollision mit dem abbiegenden Pkw der Wittenerin.

Der 75-jährige Kradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell