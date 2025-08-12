POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Gewässerunfall
Freiburg (ots)
Am Montag, 11.08.2025, gegen 15:45 Uhr wurde den Rettungskräften ein vermisster Badender im Bereich des Kieswerks in Grenzach-Wyhlen gemeldet. Eine großangelegte Rettungsaktion auf beiden Seiten des Rheins, bei der mehrere Boote, Drohnen und auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt waren, führte bislang nicht zum Auffinden des vermissten 27 Jahre alten Mannes, welcher in Berlin wohnhaft sein soll.
