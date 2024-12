POL-NOM: In Brillengeschäft eingebrochen

Northeim (ots) - Moringen, Kiefernweg, Sonntag, 08.12.2024, 15.00 - 17.45 Uhr MORINGEN (Wol) - Personen stehlen nichts. Am heutigen Dienstag wurde bekannt, dass am Sonntag zwischen ca. 15.00 - 17.45 Uhr unbekannte Personen in ein Wohnhaus im Moringer Kiefernweg einbrechen konnten. Die Personen öffneten gewaltsam eine Terrassentür, um in das Haus zu gelangen. Diebesgut konnten die Personen nicht erlangen. Es entstand ein ...

mehr