PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Unfall mit vier Fahrzeugen und mehreren Verletzten

Freiburg (ots)

Am Montag, 11.08.2025, gegen 17:30 Uhr kam es auf der B34 an der Abzweigung zur B500 zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 35-jähriger VW-Fahrer die wartenden Autos an der rot zeigenden Ampel zu spät erkannt haben. Trotz eines Ausweichversuchs nach links auf die Abbiegespur in Richtung Sankt Blasen, kollidierte er mit einem auf der Geradeausspur stehenden Skoda und zusätzlich mit einem auf der Abbiegespur ebenfalls wartenden VW. Der Skoda wurde seinerseits auf den vor ihm stehenden Dacia aufgeschoben. An allen vier Autos entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 20.000 Euro. Sowohl der VW- Fahrer als auch der 22-jährige Skoda-Fahrer wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Auf der B34 und der B500 kam es während der Unfallaufnahme bis zur Bergung der Fahrzeuge zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Dabei wird unter anderem eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit sowie ein möglicher technischer Defekt am Fahrzeug geprüft.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 13:47

    POL-FR: Lörrach: Schlägerei am Egon-Hugenschmidt-Platz

    Freiburg (ots) - Am Montag, 11.08.2025 gegen 17:00 Uhr soll es in der Nähe des Egon- Hugenschmidt- Platzes in Lörrach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein. Ein bislang unbekannter, ungefähr 55-jähriger Mann verletzte dabei einen 32-jährigen am Kopf. Dieser erlitt eine Platzwunde und war kurzzeitig bewusstlos. Er wurde durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Das ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 13:45

    POL-FR: Weil am Rhein: Verdacht des räuberischen Diebstahls und des Raubes vor Einkaufszentrum - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen - Weitere Zeugen gesucht.

    Freiburg (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg: Am Sonntag, 10.8.2025, gegen 17:04 Uhr wurde im Parkhaus des Rheincenters in Weil am Rhein einem 86-jährigen durch einen zunächst unbekannten Tatverdächtigen eine Umhängetasche von der Schulter ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 13:42

    POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Gewässerunfall

    Freiburg (ots) - Am Montag, 11.08.2025, gegen 15:45 Uhr wurde den Rettungskräften ein vermisster Badender im Bereich des Kieswerks in Grenzach-Wyhlen gemeldet. Eine großangelegte Rettungsaktion auf beiden Seiten des Rheins, bei der mehrere Boote, Drohnen und auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt waren, führte bislang nicht zum Auffinden des vermissten 27 Jahre alten Mannes, welcher in Berlin wohnhaft sein soll. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren