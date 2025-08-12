Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Unfall mit vier Fahrzeugen und mehreren Verletzten

Freiburg (ots)

Am Montag, 11.08.2025, gegen 17:30 Uhr kam es auf der B34 an der Abzweigung zur B500 zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 35-jähriger VW-Fahrer die wartenden Autos an der rot zeigenden Ampel zu spät erkannt haben. Trotz eines Ausweichversuchs nach links auf die Abbiegespur in Richtung Sankt Blasen, kollidierte er mit einem auf der Geradeausspur stehenden Skoda und zusätzlich mit einem auf der Abbiegespur ebenfalls wartenden VW. Der Skoda wurde seinerseits auf den vor ihm stehenden Dacia aufgeschoben. An allen vier Autos entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 20.000 Euro. Sowohl der VW- Fahrer als auch der 22-jährige Skoda-Fahrer wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Auf der B34 und der B500 kam es während der Unfallaufnahme bis zur Bergung der Fahrzeuge zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Dabei wird unter anderem eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit sowie ein möglicher technischer Defekt am Fahrzeug geprüft.

