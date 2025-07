Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Wohnungsbrand mit verletzter Person in Bad Bramstedt

Bad Bramstedt (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen, dem 03.07.2025 kam es um 08:31 Uhr zu einem Wohnungsbrand in Bad Bramstedt, in der Straße "Butendoor"

Bei Notrufeingang in der Kooperativen Regionalleitstelle West in Elmshorn meldeten Anrufer eine Rauchentwicklung im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses sowie die akustische Wahrnehmung von Rauchwarnmeldern.

Umgehend wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Bramstedt sowie ein Rettungswagen mit dem Einsatzstichwort "FEU (Feuer Standard)" alarmiert. Der kurz nach der Alarmierung erst eintreffende Streifenwagen konnte das gemeldete Schadenbild bestätigen sowie bereits geborstene Scheiben aufgrund starker Hitzeentwicklung. Betroffene Personen konnten bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte das Objekt eigenständig verlassen.

Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr stand das Wohnzimmer bereits im Feuer. Mit einem handgeführten Strahlrohr sowie eingesetzten Atemschutzgeräteträgern konnte das Feuer im Innenangriff zügig gelöscht werden, sodass bereits 25 Minuten nach Alarmierung "Feuer aus" gemeldet werden konnte. Im weiteren Einsatzverlauf wurden Nachlöscharbeiten getätigt.

Die Bewohnerin wurde durch den anwesenden Rettungsdienst medizinisch versorgt und zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Durch die anfänglich starke Rauchentwicklung wurde eine weitere in dem Objekt wohnende Person ebenfalls durch den Rettungsdienst medizinisch betreut, eine Weiterbehandlung in der Klinik war nicht erforderlich.

Dem Hinweis an die Feuerwehr, dass im Haus zwei Katzen als vermisst galten wurde nachgegangen, diese konnte jedoch durch die Einsatzkräfte nach intensiver Suche nicht gefunden werden.

Im Zuge der Nachlöscharbeiten wurde das Objekt belüftet und anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Zur Schadenursache, Schadenhöhe oder Personalien betroffener oder verletzter Personen können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Die Straße "Butendoor" musste im Einsatzstellenbereich für den Durchgangsverkehr voll gesperrt werden.

An diesem Einsatz waren ca. 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst beteiligt.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Bad Bramstedt

Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein mit zwei Rettungswagen Kreisfeuerwehrverband Segeberg mit einem Pressesprecher Energieversorger Polizei Segeberg und Pinneberg

