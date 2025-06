Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: LKW-Brand auf der A7 - Aufwändiger Feuerwehreinsatz bei Bad Bramstedt

Bild-Infos

Download

A7 - Bad Bramstedt (ots)

Am Freitagabend, dem 27.06.2025, wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Bramstedt um 19:32 Uhr durch die Kooperative Regionalleitstelle West in Elmshorn mit dem Stichwort "FEU G" (Feuer größer als Standard) auf die Bundesautobahn 7 in Fahrtrichtung Norden zwischen den Anschlussstellen Bad Bramstedt und Großenaspe alarmiert.

Mehrere Notrufe meldeten einen brennenden Lastkraftwagen, der mit Holzpellets beladen war. Aufgrund dieser Meldungen erhöhte die Leitstelle bereits auf der Anfahrt das Einsatzstichwort auf "FEU 2" (Feuer, zwei Löschzüge). Im Zuge dieser Stichworterhöhung wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Großenaspe zur Unterstützung alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stellte sich heraus, dass - entgegen der ersten Meldungen - nicht der gesamte Lastkraftwagen im Vollbrand stand. Vielmehr brannte das Heck des Fahrzeugs in voller Ausdehnung, und das Feuer breitete sich über die rechte Seite durch die lose Ladung im Silo-Auflieger aus. Die Einsatzkräfte begannen sofort mit der Brandbekämpfung: Zwei Trupps unter schwerem Atemschutz verhinderten mit zwei handgeführten C-Strahlrohren zunächst eine Ausbreitung des Feuers auf die angrenzende Vegetation, bevor gezielt der Brand am Fahrzeug bekämpft wurde.

Die Feuerwehr Großenaspe unterstützte mit einem Löschfahrzeug und weiteren Atemschutzgeräteträgern. Insgesamt waren bis zu vier Trupps unter Atemschutz gleichzeitig im Einsatz.

Die lose verladenen Holzpellets im Silo-Auflieger sorgten für eine hohe Brandlast und erschwerten die Löscharbeiten erheblich. In Zusammenarbeit mit einem hinzugezogenen Abschleppunternehmen wurde der LKW kontrolliert entladen. Dabei wurde die glimmende Ladung abschnittsweise aus dem Silo gefördert und immer wieder abgelöscht. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Bramstedt führte währenddessen umfangreiche Nachlöscharbeiten durch, bis das Fahrzeug schließlich abtransportiert werden konnte.

Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte im Einsatz. Der Einsatz konnte gegen 23:00 Uhr beendet werden. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten kam es auf der A7 zu Verkehrsbehinderungen. Verletzt wurde niemand.

Zur Schadenursache, Schadenhöhe sowie Personalien betroffener Personen können seitens des Kreisfeuerwehrverbandes keine weiteren Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell