FW-SE: Erfolgreiches Bereichsfest im Amt Trave-Land

Am vergangenen Samstag, dem 21.06.2025 fand in Geschendorf das Bereichsfest der Amtsfeuerwehr Trave-Land Bereich IV statt.

Ausgerichtet und geplant wurde das Fest in diesem Jahr von der Gemeindefeuerwehr Geschendorf. ,,Zusammen mit einem 10-köpfigen Planungsteam haben wir bereits vor einem Jahr mit den ersten Vorbereitungen begonnen. Ein Ausrichtungsplatz war schnell gefunden: ein Feuerwehrkamerad von uns besitzt in der Nähe von unserem Feuerwehrhaus eine Koppel. Für das Bereichsfest haben wir den Boden extra begradigt und Rasen angesät.", berichtet Gemeindewehrführer Dennis Boekhoff.

Rund 150 Kameradinnen und Kameraden aus den Freiwilligen Feuerwehren aus Eilsdorf, Geschendorf, Strenglin-Pronstorf, Stukdorf, Westerrade, Wulfsfelde- Reinsbek sowie der Jugendfeuerwehr aus Goldenbek folgten der Einladung zum diesjährigen Pokalwettkampf.

Neben den Kameradinnen und Kameraden folgten auch Amtswehrführer Finn Brinkmann, Geschendorfs Bürgermeister Stefan Tiegs, Landrat Jan Peter Schröder, Kreispräsident Jörg Buthmann und mehrere hundert Mitbürgerinnen und Mitbürger aus dem gesamten Bereich der Einladung zum Bereichsfest, und das bei Temperaturen um die 30°C.

Bevor es aber so richtig los ging, wurde der Kamerad Lothar Baller von dem stellvertretenden Bereichsführer Ilja Dutko vor seinen Kameradinnen und Kameraden sowie zahlreichen Gästen für 70-jährige Dienstzugehörigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr geehrt.

Im Anschluss wurde der Oberlöschmeister Kai Jansen in seiner neuen Funktion als Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Westerrade durch Sven Ehmke, Vorstandsmitglied des Kreisfeuerwehrverband Segeberg, zum Brandmeister befördert.

Neben dem Pokalwettkampf stand aber noch mehr auf dem Programm, welches um 14 Uhr startete. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg war mit ihrer Drehleiter vor Ort. Kinder ab neun Jahren hatten hier die Möglichkeit, bis zu 17 Getränkekisten übereinander zu stapeln, natürlich gesichert. Am Ende des Tages war Jannis der Tagessieger mit der Gesamtzahl aller 17 Kisten. Weiter gab es eine Hüpfburg, Kinderschminken, Wasserspiele eine Tombola und vieles mehr.

Das größte Spektakel, was bei den Gästen und Teilnehmern für Spannung sorgte, war der Pokalwettkampf. Die große Frage war, schafft es die Freiwillige Feuerwehr Goldenbek zum vierten Mal in Folge, den Pokal nach Hause zu holen?!

Um kurz nach 15 Uhr startete der Wettkampf.

Gegen das neunköpfige Team auf der anderen Bahn vor allem aber gegen die Zeit galt es, zuerst eine Figur aus acht wasserführenden Armaturen zu bauen. Anschließend ging es direkt weiter: ein vollständiger dreiteiliger Löschangriff aus einer offener Wasserentnahmestelle musste aufgebaut werden. Am Ende der Bahn musste durch den Wasserstrahl ein Luftballon zum Platzen gebracht werden.

Nach der K.O.-Runde stand die Auslosung der beiden Halbfinal fest: Westerrade gegen Strenglin-Pronstorf und Wulfsfelde- Reinsbek gegen Goldenbek

Nach einem spannenden Halbfinale standen die Finalisten fest: Die Kameradinnen und Kameraden aus Westerrade mussten gegen die dreifachen Titelverteidiger aus Goldenbek antreten.

Unter tosendem Applaus und lauten Zurufen fand das packende Finale statt und mit gerade einmal vier Sekunden Vorsprung gewannen erneut und zum vierten Mal in Folge, die Kameraden aus Goldenbek.

Im zweiten Wettkampf, dem Geschicklichkeitsspiel, mussten vier Schwämme welche an einem Einreißhaken befestigt waren, in einer Wasserwanne aufgefüllt und anschließend in vier Eimern ausgeleert werden. Diesen Wettkampf konnte das Team aus Söhren für sich entscheiden.

Um 18 Uhr folgte die Siegerehrung, bevor anschließend mit DJ Sven Lange bis in die späte Nacht gefeiert wurde.

Das nächste Bereichsfest der Amtsfeuerwehr Trave-Land Bereich IV findet im Juni 2026 in Eilsdorf statt.

Platzierung Pokalwettkampf

1. Goldenbek 00:58 Minuten 2. Westerrade 00:54 Minuten 3. Wulfsfelde- Reinsbek 01:16 Minuten 4. Strenglin-Pronstorf 01:25 Minuten 5. Geschendorf 01:40 Minuten 6. Jugendfeuerwehr Team 1: 01:44 Minuten 7. Strukdorf 01:51 Minuten 8. Söhren 01:58 Minuten 9. Jugendfeuerwehr Team 2: 02:09 Minuten

