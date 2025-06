FW-SE: Feuer zerstört Bungalow

Heidmühlen (ots) - Am späten Montagabend, dem 16.06.2025, wurde der Kooperativen Regionalleitstelle West in Elmshorn gegen 21:34 Uhr der Absturz eines vermutlichen Kleinflugzeuges im Forstgutsbezirk Buchholz, der dem Segeberger Forst zugehörig ist, gemeldet. Daraufhin wurden die Freiwilligen Feuerwehren sowie der Rettungsdienst mit dem Einsatzstichwort "TH G FLUG 1 (Technische Hilfeleistung an einem Luftfahrzeug < 7to ...

