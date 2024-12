Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Jülich (ots)

Zwischen Montag (02.12.2024) und Dienstag (03.12.2024) brachen bislang Unbekannte in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Grünstraße ein.

Die Täter verschafften sich zwischen 12 Uhr am Montag und 15 Uhr am Dienstag Zutritt zu der Wohnung. Sie entwendeten Kopfhörer sowie ein Parfüm. Anschließend verließen sie den Tatort in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum in der Grünstraße beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

