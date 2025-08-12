POL-FR: Lörrach: Schlägerei am Egon-Hugenschmidt-Platz
Freiburg (ots)
Am Montag, 11.08.2025 gegen 17:00 Uhr soll es in der Nähe des Egon- Hugenschmidt- Platzes in Lörrach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein. Ein bislang unbekannter, ungefähr 55-jähriger Mann verletzte dabei einen 32-jährigen am Kopf. Dieser erlitt eine Platzwunde und war kurzzeitig bewusstlos. Er wurde durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise zum unbekannten Tatverdächtigen geben können. Das Polizeirevier Lörrach ist rund um die Uhr unter 07621 176 0 erreichbar
