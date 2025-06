Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 27 Leitpfosten an der K18 ausgerissen

Höxter (ots)

27 Leitpfosten haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag, 8. Juni, entlang der K18 zwischen dem Verkehrskreisel Brenkhausen und Höxter-Lütmarsen aus der Verankerung gerissen. Die betroffene Strecke entlang der Straße Lamfert ist immerhin rund 1,3 Kilometer lang. Die mögliche Tatzeit lässt sich lediglich eingrenzen bis 6.00 Uhr morgens, betroffen ist die rechte Fahrbahnseite in Richtung Lütmarsen.

Beamte der Polizei Höxter haben die meisten Pfosten in unmittelbarer Nähe aufgefunden und direkt wieder eingesetzt, weshalb sich der entstandene Sachschaden in Grenzen hält. Dennoch ermittelt das Verkehrskommissariat Höxter wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 05271/962-0.

