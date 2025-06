POL-HX: Radlader vom Firmengelände entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Nieheim (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, dem 11. Juni auf den 12. Juni, sind bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude an der Bredenborner Straße in Nieheim eingedrungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten mehrere Räume. Dabei entwendeten sie Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden wird auf rund ...

mehr