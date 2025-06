POL-HX: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B252 - Straße über mehrere Stunden gesperrt

Warburg Ossendorf (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in Ossendorf zu mehreren Sachbeschädigungen. Am Rande des Schützenfestes wurden an insgesamt 7 Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten, Scheibenwischer verbogen und an einem Fahrzeug wurden die Seitenscheiben zerstört. Auch die Eingangstür zur Schützenhalle wurde beschädigt. Hier wurde eine Glasscheibe eingeschlagen. Der Gesamtschaden dürfte im ...

