POL-HX: Warum kam der BMW von der Straße ab? Polizei sucht Zeugen

Marienmünster (ots) - Für einen kurzen Zeitraum von nur 15 Minuten hatte eine 31-Jährige ihren grauen Opel Astra auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Talstraße in Marienmünster-Vörden abgestellt. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie Schäden an der hinteren rechten Fahrzeugtür und am hinteren rechten Kotflügel fest. Der entstandene Schaden ...

mehr