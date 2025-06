Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeugen gesucht: Mehr als 1.000 Euro Schaden in nur 15 Minuten

Marienmünster (ots)

Für einen kurzen Zeitraum von nur 15 Minuten hatte eine 31-Jährige ihren grauen Opel Astra auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Talstraße in Marienmünster-Vörden abgestellt. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie Schäden an der hinteren rechten Fahrzeugtür und am hinteren rechten Kotflügel fest. Der entstandene Schaden wird auf deutlich über 1.000 Euro geschätzt. Ein Verursacher konnte nicht festgestellt werden, deshalb sucht das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter nun Zeugen, die am Mittwoch, 4. Juni, zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr Beobachtungen gemacht haben. Hinweise an Telefon 05271/962-0.

