Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Motorradfahrer verletzt sich leicht bei Alleinunfall

Brakel (ots)

Am Freitag den 30.05.2025, gegen 20:30 Uhr ereignete sich ein Alleinunfall in 33034 Brakel, auf der L 863, zwischen Erkeln und Tietelsen. An dieser kurvenreichen Stelle verletzte sich ein 20 jähriger Kradfahrer aus Hofgeismar . Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten befand sich der Rettungswagen bereits vor Ort. Das Motorrad des Unfallverursachers befand sich auf einem Feld, welches ca. 1,5 Meter tiefer gelegen war, als die Fahrbahn. Der Motorradfahrer befuhr zuvor die L863 von Tietelsen kommend in Fahrtrichtung Erkeln . In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Dadurch war er dann die Böschung heruntergefahren und auf dem Feld zum Liegen gekommen. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Zum Unfallzeitpunkt trug der Motorradfahrer geeignete Motorradkleidung, die augenscheinlich dafür sorgte, dass es nicht zu weiteren schweren Verletzungen kam. Der hinter ihm fahrende Zeuge leistete Erste-Hilfe und informierte die Polizei und die Rettungskräfte.

